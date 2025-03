La stagione entra nel vivo, l'Inter è ancora dentro a tutti gli obiettivi, ma per chi fa mercato è già il momento di iniziare a programmare il futuro senza soffermarsi troppo sull'attualità.

Il primo nome è quello di Nico Paz, sul quale i nerazzurri hanno messo gli occhi da tempo anche sfruttando il canale preferenziale dell'amicizia tra Zanetti e Paz senior. "Con la qualificazione ai quarti, la squadra nerazzurra si è assicurata altri 12,5 milioni di euro, portando il montepremi a 98,5 - ricorda il Corsport -. Vale a dire oltre 30 in più rispetto alla scorsa stagione, quando la campagna europea si fermò agli ottavi". Risorse che saranno fondamentali proprio in chiave mercato.

Già preso Sucic, si intensificano i dialoghi per il talento argentino del Como. "Ma prima occorre capire come si accorderanno Como e Real Madrid. L’Inter si augura che le Merengues se lo riprendano, sfruttando la recompra, per poi sedersi al tavolo con loro, sapendo che, con un attacco così affollato, qualcuno dovranno far partire - si legge -. E se non dovesse essere Nico Paz, l’Inter ha già fatto un pensierino pure sul 20enne Arda Güler, finito in fondo alle rotazioni di Ancelotti".

Ma non finisce qui. Secondo il CdS, infatti, Ausilio e Marotta sono a caccia anche di un nuovo centrale: in lista i nomi di Hien, Bijol, Beukema e Gila. La possibile uscita di Frattesi potrebbe spalancare le porte a un nuovo innesto in mediana dopo Sucic e in attacco, con Arnautovic, Correa e forse Taremi via, attenzione ad almeno una new-entry.