E dunque sarà Inter-Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. La Gazzetta dello Sport ha parlato di questo e in generale della fase finale della coppa con Beppe Bergomi.

Che sfida è Inter-Bayern?

"Non nascondiamoci: contro il Bayern l’Inter non è favorita. Kompany ha giocatori forti nell’uno contro uno che possono mettere in difficoltà i nerazzurri. Il Feyenoord ha provato a fare lo stesso coi velocisti, vedi all’andata con Osman o martedì con Sliti. L’Inter è una squadra forte fisicamente, ma in campo aperto, con giocatori così, soffre parecchio. E il Bayern ne ha a bizzeffe: Musiala, Sané, Coman. Il punto a sfavore dell’Inter è lo squilibrio in campionato. Il Bayern ha 8 punti di vantaggio sul Leverkusen, nelle due partite prima di sfidare i nerazzurri schiererà le riserve. L’Inter invece no, non può permetterselo. Dovrà pensare anche al campionato. In ogni caso mi aspetto molto dalle punte, Lautaro e Thuram. Per scardinare una difesa tosta e fisica come quella del Bayern servono i gol, e l’Inter ne ha tanti nelle corde. Poi occhio a Mkhitaryan e Calhanoglu. L’arma di Inzaghi è sempre stata il gioco. Dovranno avere il coraggio e l’ambizione di andare a palleggiare in faccia ai bavaresi, nel loro stadio: questo il segreto per poterli battere. Uscire dalla pressione e controllare il gioco. Nel Bayern ci sono Musiala e soprattutto Kane, che ha già segnato 32 gol e siamo a marzo".

Come si possono dosare le energie?

"Il mese di aprile peserà come un macigno per tutti, ovviamente. L’Inter giocherà le due sfide di Champions col Bayern, la semifinale di Coppa Italia col Milan e quattro partite di campionato. L’anno scorso, nonostante sia uscita agli ottavi, aveva 15 punti di vantaggio sulla seconda, mentre nella stagione della finale di Champions il Napoli aveva preso il largo. Stavolta sarà diverso. Inzaghi dovrà ruotare molto e schierare la miglior formazione possibile. Sarà una grande lotta. Coinvolgerà tutte le squadre. Ma alla fine è il mese della verità".

Possibile il Triplete per Inzaghi?

"Il Triplete è possibile, ma vanno tenuti in considerazione vari fattori. Nel 2010, in campionato, non c’era la concorrenza che c’è oggi. Vedi l’Atalanta, il Napoli, la Juve. Sono quasi tutte lì e l’impressione è che resteranno lì. L’Inter resta la squadra più forte in Serie A, e lo era anche nel 2010. In Champions, invece, ovviamente è un po’ più difficile, ma Inzaghi ha tutto per poter puntare a vincere tutti i titoli a disposizione".