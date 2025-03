Sono state già svelate dalla Uefa le date dei quarti di finale di Champions League. Bayern Monaco-Inter si giocherà martedì 8 aprile, la sfida andrà in onda su Sky. Inter-Bayern Monaco è invece in programma mercoledì 16 aprile e andrà in onda su Amazon Prime Video.

Andata

8 aprile ore 21

Arsenal-Real Madrid

Bayern Monaco-Inter

9 aprile ore 21

Paris Saint-Germain-Aston Villa

Barcellona-Borussia Dortmund

Ritorno

15 aprile ore 21

Aston Villa-Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund-Barcellona

16 aprile ore 21

Real Madrid-Arsenal

Inter-Bayern Monaco