Meteora dell'Inter, Georgios Vagiannidis torna in Italia da capitano del Panathinaikos con l'obiettivo di raggiungere i quarti di finale di Conference League a spese della Fiorentina, battuta all'andata in Grecia 3-2 giovedì scorso. "La qualificazione sarebbe un sogno che si avvera per me - le parole del classe 2001 in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Franchi -. Sentiamo tanta pressione perché ultimamente le cose non stanno andando bene. Sicuramente un po' di stanchezza c'è, ci piacerebbe giocare con meno pressioni ma dovremo dare il massimo in ogni competizione. Sicuramente il fatto che io e alcuni dei miei compagni abbiamo giocato in Italia, in precedenza, ci aiuterà".