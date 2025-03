Dopo il successo della prima edizione, torna Women4Football, l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori (Aic) in collaborazione con l'agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini nato per celebrare le protagoniste de calcio femminile italiano. L'appuntamento è fissato per lunedì 24 marzo, a partire dalle ore 17, al Salone d'Onore del Coni a Roma, alla presenza di tutte le istituzioni e le massime autorità del nostro calcio. Nell'occasione si svolgeranno le premiazioni delle migliori calciatrici della stagione sportiva 2023-24. Come da tradizione, sarà il calcio a premiare il calcio dal momento che tutti i riconoscimenti saranno assegnati sulla base dei voti espressi negli scorsi mesi dalle calciatrici stesse.

Queste le shortlist da cui verranno elette le vincitrici, che andranno poi a comporre la TOP 11 femminile. Tra le nominate, anche le calciatrici dell'Inter Lina Magull e Michela Cambiaghi.

Portieri: Ceasar, Durand, Schroffenegger.

Difensori: Boattin, Cascarino, Di Guglielmo, Faerge, Lenzini, Linari, Minami, Oliviero.

Centrocampisti: Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Magull.

Attaccanti: Beccari, Cambiaghi, Cantore, Giacinti, Haavi, Janogy, Viens