Dieci gol in campionato, come Lautaro e Lukaku. E' un'ottima stagione quella di Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese. "Se è quella della consacrazione? Sono contento del mio rendimento e dell’aiuto che do alla squadra - dice al Corriere della Sera -. Rispetto alla scorsa stagione non siamo cambiati molto a livello di organico, piuttosto come mentalità. Ma non mi sento appagato, voglio migliorare ancora".

"Runjaic ha dato una grande mano, eravamo reduci da una stagione durante la quale ci siamo salvati nelle ultime giornate - prosegue Lucca -. Ma nell’estate scorsa ci hanno raggiunto giocatori che ci hanno permesso di alzare il livello come Alexis Sanchez e Ekkelenkamp".