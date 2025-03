Il Borussia Dortmund si qualifica ai quarti di finale di Champions battendo il Lille dopo il pareggio dell'andata. Gara vissuta sul filo dell'equilibrio: al minuto 5 è Jonathan David, l'uomo tanto discusso sul mercato, a portare in vantaggio i transalpini. I gialloneri collezionano una serie consistente di occasioni, ma nel primo tempo non riescono a segnare. L'equilibrio viene raggiunto a inizio ripresa, grazie al rigore trasformato da Emre Can. Dopo una traversa colpita da Adeyemi, arriva il sorpasso ospite con una staffilata potente di Beier diretta all'incrocio.

Il Lille prova a rendersi pericoloso nel finale, facendo leva sul grande tifo del suo pubblico, ma non riesce negli intenti offensivi. Ora il BVB sfiderà il Barcellona.