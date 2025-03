Edy Reja ha inquadrato la lotta al vertice sulle frequenze di Radio Marte. Di seguito un estratto delle dichiarazioni riprese dai colleghi di TuttoNapoli. Lo scontro di domenica tra Inter e Atalanta sarà importante, come lo stesso Reja ha evidenziato: "L’Atalanta fa paura, per quanto abbia un calendario difficilissimo. Ho visto Retegui e Lookman in grande condizione e, se la squadra sta bene fisicamente, nonostante il calendario ostico non ce n'è per nessuno".

Reja entra nel dettaglio dell'analisi: "Se vince contro l'Inter diventa una seria candidata allo scudetto.Tra un paio di partite sarà più chiaro il quadro del campionato. È vero che i 30 punti in palio sono tanti ma è anche vero che lo scontro diretto di domenica a Bergamo può dirci qualcosa soprattutto sulle condizioni della squadra di Inzaghi, che ha più partite in calendario e tante energie fisiche e nervose che dovranno essere spese".