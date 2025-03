Dopo non aver potuto prendere parte alla partita di ieri sera contro il Feyenoord, Stefan de Vrij ha effettuato quest'oggi dei controlli per capire le sue condizioni. Gli esami, riferisce Sky Sport, hanno confermato l'infiammazione al ginocchio: ora il difensore olandese spera di recuperare per la trasferta di Bergamo e andare almeno in panchina. In tal senso saranno decisivi i prossimi giorni.

