Le strade tra il Real Madrid e Arda Güler sembrano destinate a separarsi a fine stagione. Un'ipotesi che prende quota col passare dei giorni, che peraltro vedono il turco entrare nell'occhio del ciclone mediatico del mercato. Secondo la stampa tedesca su di lui hanno fatto sondaggi sia l'Eintracht di Francoforte che il Bayer Leverkusen, valutando l'ipotesi di prestito, ma stando alle ultime notizie provenienti dalla Spagna, la priorità del calciatore sarebbe quella di andare in Serie A.

A pensare al campionato italiano è non solo Güler, ma anche il suo entourage crede che l'Italia possa essere la miglior opzione per il loro assistito. In tal senso il club madrileno non dovrebbe opporre resistenza, al contrario è ben felice di farlo partire per un'esperienza formativa a patto che possa mantenere il controllo del cartellino. Il che significa che in caso di partenza in estate da Madrid, il centrocampista andrebbe via in prestito o con una cessione con opzione di riacquisto perché i bBancos credono fermamente nelle qualità del giocatore e sull'approccio futuro che potrà dare al Real, ma al momento non gode di grande spazio necessario invece alla sua crescita. Su di lui, secondo quanto svela Sport.es, ci sarebbero oltre ai sopraccitati club tedeschi anche le due milanesi Inter e Milan, "molto attenti ai movimenti e in attesa di fare un'offerta concreta".

