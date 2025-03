Intervistato Sport TV immediatamente dopo l'entusiasmante vittoria ottenuta in casa della Juventus la scorsa domenica, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini si è sbottonato, facendo una promessa a tifosi della Dea e ad un ex illustre compagno di squadra: Leo Junior, ex stella del calcio brasiliano, nonché ex compagno dell'allenatore degli orobici ai tempi del Pescara. "È una serata perfetta per noi, era una partita difficile perché la Juventus si era rilanciata vedendo la possibilità di rientrare nella lotta scudetto, su un campo da sempre difficile con un avversario forte. Ma abbiamo fatto una prestazione di quelle che si ricorderanno" ha esordito il Gasp.

La piazza di Bergamo aspetta questa ultima chance scudetto?

"La gente deve sempre sognare, non bisogna togliere loro la possibilità di sognare. Dobbiamo fare in modo di dare la possibilità alla gente di fare un sogno, poi è sempre difficile realizzarli ma qualche volta si riesce".

Se vince lo scudetto cosa farà Gasperini? Ballerà la samba?

"Sicuro. Se vinciamo il campionato, vado in Brasile e ballo la samba con Junior".