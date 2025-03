L’Atalanta firma un successo storico all’Allianz Stadium, travolgendo la Juventus 4-0 e rilanciandosi nella corsa Scudetto. Una prestazione dominante, che ha esaltato i tifosi e confermato la crescita della squadra di Gian Piero Gasperini, il quale ha analizzato la vittoria ai microfoni di DAZN:

"Il calcio è così: si passa da vittorie a sconfitte, bisogna guardare il percorso nel suo insieme. La Juventus arrivava da una serie positiva, ma questa era una partita difficile da prevedere".

Tra le mosse decisive del tecnico c’è stata la scelta di puntare su Cuadrado, ex bianconero, che ha disputato una gara di grande intensità:

"De Ketelaere ha avuto un calo dopo un ottimo periodo, era giusto cambiare. Abbiamo giocato 40 partite, è normale attraversare momenti difficili. Queste vittorie aiutano tutti a ritrovare condizione e fiducia. Cuadrado? Ha dato un contributo importante, ha giocato dieci anni alla Juve e ha mostrato il suo valore".

Gasperini ha poi sottolineato il valore della prestazione della sua squadra: "Abbiamo lavorato bene in settimana, recuperando energie. Stasera c’erano la concentrazione e la tecnica giuste. Nel primo tempo abbiamo avuto l’occasione di chiuderla prima, ma dopo i gol la Juve ha perso fiducia".

Con questa vittoria, i nerazzurri si portano a -3 dalla vetta. E adesso lo Scudetto diventa un obiettivo: "I tifosi devono sognare, non bisogna mai spegnere l’entusiasmo. L’Inter e il Napoli sono squadre fortissime, non sbagliano un colpo. Domenica ci aspetta lo scontro diretto con l’Inter: veniamo da sette sconfitte consecutive contro di loro, ma stavolta ci arriviamo in una situazione diversa".