Simone Inzaghi e il gruppo stanno remando tutti dalla stessa parte, con in testa un obiettivo comune: il bene dell'Inter. E' quanto si percepisce dall'esterno vedendo le prestazioni della squadra e ascoltando le parole dei protagonisti, come sottolineato da Fabio Capello per Sky Sport: "Inzaghi è convinto della squadra che ha in mano e i giocatori lo seguono, questo lo capisci dalle dichiarazioni che fa, come quandio ha parlato di Triplete o di quattro obiettivi. Trasmette allo spogliatoio la responsabilità del potercela fare, l'obiettivo vero dell'allenatore è la Champions", le parole dell'ex tecnico del Milan.