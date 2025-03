La Lazio non coglie l'opportunità di portarsi al quarto posto in classifica regalatale dalla Juventus schiantata ieri a domicilio dall'Atalanta. La formazione di Marco Baroni si è fatta infatti imporre l'1-1 dall'Udinese nel Monday Night delle 28esima giornata di Serie A. Le reti arrivano tutte nel primo tempo, nel giro di dieci minuti: apre al 22esimo Florian Thauvin con una conclusione ravvicinata al termine di un'azione rocambolesca da parte degli uomini di Kosta Runjaic; al 32esimo, i biancocelesti pervengono al pareggio con Alessio Romagnoli bravo a piombare sulla palla messa in mezzo da Matias Vecino.

La Lazio quindi si attesta a quota 51, rimanendo a meno uno dal quarto posto occupato dalla Juve; Udinese che con questo punto si porta invece a 40 punti.