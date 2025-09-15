Buone notizie per il Milan di Massimiliano Allegri, che ha lasciato San Siro con l'apprensione per le condizioni di Strahinja Pavlovic e soprattutto Mike Maignan, usciti anzitempo dal match contro il Bologna con il portiere francese costretto a lasciare il Meazza con le stampelle. Lo spauracchio però è passato questa mattina dopo gli esami strumentali ai quali sono stati sottoposti i due giocatori. Il verdetto alleggerisce difatti i rossoneri: nessuna lesione per i due milanisti come si legge nella nota diramata dal club di Via Aldo Rossi.
"Nella mattinata odierna Mike Maignan e Strahinja Pavlovic sono stati sottoposti a esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari per entrambi. I due calciatori saranno valutati giorno dopo giorno in base all'evoluzione clinica" si legge.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
