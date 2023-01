Dopo la sanzione arrivata ieri sera che ha visto la Juventus penalizzata di 15 punti, Massimiliano Allegri si è presentato questa mattina in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta, conferenza durante la quale ha risposto alle domande dei colleghi presenti in sala stampa. "Bisogna compattarsi e continuare a lavorare e pensare al campo" ha esordito il tecnico toscano.

Cosa cambia per voi in campionato?

"Non cambia nulla, perché domani è una partita difficile. Dobbiamo vincere per poter arrivare a 25 punti e agganciare il settimo posto. Da tutte queste situazioni bisogna lavorare e fare il meglio possibile".

Quali tasti toccherà con la squadra?

“Non bisogna ripartire, queste vicende giudiziarie riguardano la società, ci sarà ricorso. Vista la classifica abbiamo cercare di vincere domani per girare a 25”.

Pensate di poter giocare con più leggerezza?

"Alla Juve non si gioca mai con leggerezza. Settimana prossima torneranno Pogba e Vlahovic, domani avremo a disposizione Cuadrado. Prima della sentenza di ieri la Juventus aveva 37 punti con tutte le possibilità di giocarsi un posto in Champions e magari il campionato. Dobbiamo fare il nostro dovere perché la sentenza definitiva ci sarà fra due mesi e non dobbiamo farci trovare fra due mesi con dei rimpianti per non aver fatto quello che dovevamo fare. Ma ci siamo passati anche due mesi fa col ribaltone del CdA. Da questi imprevisti singolarmente se ne esce rafforzati con tutta la serenità del caso e soprattutto con impegno e determinazione per fare quello che dobbiamo fare ossia vincere sul campo".

Qual’è la sensazione che prevale?

"È un dato di fatto. Momentaneo, ma è un dato di fatto. In tutte le situazioni che capitano mi è stato insegnato che vanno trasformate in opportunità. Questa è l'opportunità di fare una stagione al massimo e poi vedremo come andrà. Non possiamo dire dove saremo il 5 giugno, abbiamo l'Europa League, la Coppa Italia. Abbiamo 60 punti a disposizione in campionato".