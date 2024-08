Il Milan cede un altro centrocampista dopo Tommaso Pobega: è ufficiale, infatti, il passaggio in prestito con diritto di riscatto di Yacine Adli alla Fiorentina. "Il Club rossonero augura a Yacine le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva", si legge in calce al comunicato ufficiale pubblicato dalla società rossonera sul proprio sito Web.