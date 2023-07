Dopo una sola stagione, culminata con la vittoria di uno storico scudetto, Minjae Kim lascia il Napoli per approdare alla corte dei campioni di Germania del Bayern Monaco, club al quale si è legato fino al 30 giugno 2028. "Il Bayern è un sogno per ogni calciatore, non vedo l'ora di sapere cosa succederà a Monaco - il commento del centrale sudcoreano dopo l'annuncio -. È un nuovo inizio per me. Continuerò a crescere qui. Nelle discussioni con il club mi è stato chiaro fin dall'inizio quanto fossero interessati a me. Il mio primo obiettivo è giocare tante partite. Inoltre, voglio vincere più trofei possibili".

Prima dell'ufficializzazione, l'ex Fenerbache aveva salutato l'ambiente napoletano sui suoi profili social: "Mando questo messaggio a tutti i tifosi del Napoli che hanno dimostrato amore e soste. Grazie a te lo SCUDETTO è stato possibile dopo Maradona, 33 anni fa. Al mio appassionato Napoli, a Mister Spalletti, ai miei compagni di squadra, e soprattutto ai tifosi del Napoli, vorrei esprimere la mia gratitudine. Non importa dove sarò o dove andrò, ricorderò il Napoli e tiferò per te. Grazie. Forza Napoli sempre".