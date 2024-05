Genoa, Hellas Verona, Inter e Lazio. Rispetto all’edizione 2023, quattro nuove finaliste rispetto all'anno passato si affacciano all’evento che chiude il cammino dell’Under 14 Pro che nel 2023 vide trionfare, a Coverciano, il Padova. Le semifinali si giocheranno su due giorni, allo stadio Nicola Perrone all’interno del Centro di Preparazione Olimpica di Formia, con Hellas Verona-Lazio che aprirà il programma sabato 25 maggio, alle 16, mentre Genoa-Inter andrà in scena il giorno dopo, alle 18. Domenica, infine, la giornata delle finali: alle 11 quella che vale il gradino più basso del podio alle 14.30 la partita per il titolo. Si gioca su due tempi da 35’ ciascuno e in caso di parità previsti due supplementari da 10’. Qualora persistesse la parità si darà luogo ai rigori.

UNDER 14 PRO - FASE FINALE 2024

Semifinali, sabato 24 maggio

Hellas Verona-Lazio, ore 16

Genoa-Inter, ore 18

Finale, domenica 25 maggio

3°/4° posto, ore 11

1°/2° posto, ore 14.30