Il ciclo di Carmine Nunziata sulla panchina della Nazionale Under 21 parte con uno 0-0 in casa della Lettonia, nella prima gara del girone di qualificazione a Euro 2025. Gli azzurrini, che dal 1' schierano i giocatori di proprietà dell'Inter Mattia Zanotti e Gaetano Oristanio, in questa stagione in prestito rispettivamente al San Gallo e al Cagliari, non riescono a sfondare il muro alzato dalla difesa dei baltici e, allora, provano a mischiare le carte in attacco nel secondo tempo, mandando in campo il neo monzese Lorenzo Colombo e l'ex bomber della Primavera nerazzurra (ora allo Spezia) Francesco Pio Esposito, all'esordio assoluto nella categoria.

Nulla di fatto anche coi cambi: la partita termina senza reti.