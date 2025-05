La Gazzetta dello Sport promuove così l'operato di La Penna, arbitro di Torino-Inter: bene nella sospensione per il soccorso a uno spettatore (dal 1’15” al 5’25”) e bene anche nel vedere il non-fallo di Ricci su Zalewski (9’, fuori area).

Ma in realtà Ricci trattiene vistosamente il polacco per una decina di metri e ci stavano sia punizione che giallo.

Al 43’ 60” altra sospensione ma per pioggia, assenza di rimbalzo e incolumità: anche qui La Penna fa bene a stoppare tutto e far riprendere (45’03”) dopo consulto coi capitani.

Al 3’ della ripresa, Milinkovic-Savic addosso a Taremi in uscita: è rigore. Al 42’, palla sul braccio in ripiegamento di Dumfries dopo il tiro di Biraghi: niente penalty. Al 48’ gol annullato a Masina: secondo la rosea, Asllani si lascia cadere con facilità e quindi la rete non era da annullare. Descrizione abbastanza grossolana, poiché il granata spinge via l'albanese e il fischio ci sta tutto.