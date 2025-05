Buonissima prova dell'Inter a Torino, confermata dai voti della Gazzetta dello Sport che premia lo sforzo nerazzurro. Nessun bocciato e tanti sopra la sufficienza.

Spicca Zalewski (7,5), il migliore: "S’è rivisto il primo Zalewski, quello del debutto nella Roma. Un eurogol con finta e tiro a giro, una sfilata verticalizzazioni. Super".

Molto bene anche Taremi (7): "Altri segnali di vero Taremi. Fa sponda come nel Porto, si procura il rigore del 2-0, partecipa. Una gran rovesciata (in offside)".

Confermata la crescita di Asllani (7): "Spesso in discussione, ha una bella reazione: intesa con Zielinski, geometrie e freddo dal dischetto per il 2-0".

Finalmente sprazzi di Zielinski (7): "Inzaghi poteva ricorrere più spesso a lui quando mancava Calha: regia, iniziative e copertura, ricorda il mediano totale degli inizi".

7 anche per Dimarco, entrato a inizio ripresa e subito decisivo, e per Inzaghi. 6,5 per Calhanoglu, Darmian, Martinez, Bastoni e Dumfries. Sufficienti De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Correa e Barella. Senza voto l'idolo Acerbi.