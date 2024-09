Inizia con un pareggio l'avventura in Croazia della Nazionale italiana Under 19, rimontata sul 2-2 dall'Inghilterra nella prima giornata del torneo amichevole internazionale, in programma da ieri al 10 settembre. Gli azzurrini, dopo essere passati in vantaggio al 3' con l'attaccante dell'Excelsior Rotterdam, Seydou Fini, raddoppiano al 39' grazie al milanista Diego Sia, prima che gli inglesi accorcino le distanze al 44' con Ethan Wheatley, attaccante del Manchester United. Nella ripresa, il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli neutralizza al 55' un calcio di rigore del talento classe 2007 dell'Arsenal, Ethan Nwaneri, ma deve arrendersi davanti a un altro gunner Ayden Heaven, autore del 2-2 definitivo.

"È stata una partita di alto livello contro un'Inghilterra, che coniuga tutte le caratteristiche del calcio moderno: dribbling, tecnica e velocità - sottolinea il tecnico Alberto Bollini -. Possiamo ritenerci soddisfatti del risultato, in considerazione del fatto che avevamo diversi calciatori rispetto al precedente raduno e che molti avevano sulle gambe un allenamento e mezzo. Nel primo tempo, oltre ai due gol, abbiamo anche colpito una traversa (al 30' con Sia, ndr), ma la rete incassata a fine primo tempo ha fatto prendere convinzione ai nostri avversari, che hanno fatto meglio di noi nella ripresa. Ben vengano queste partite, perché sono prove molto formative per i ragazzi".