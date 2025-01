Emiliano Bigica non fa mistero della sua insoddisfazione dopo la sconfitta subita dal Sassuolo Primavera sul campo dell'Inter Under 20: "Non sono contento della prestazione della mia squadra - dice senza girarci intorno l'allenatore neroverde a Canale Sassuolo -. Ho visto una cattiva gestione della palla, poca fluidità nel farla girare: questa cosa si è vista anche quando l’Inter era in dieci. Il campo era ghiacciato, una situazione che ha avvantaggiato chi doveva difendere. I due gol dell’Inter sono arrivati su due regali nostri: una è un’autorete e una è una palla rinviata male su un calcio da fermo, circostanza che capita spesso. Eravamo alla ricerca dell’episodio, che è arrivato: abbiamo avuto anche l’occasione di pareggiarla con Parlato. Non mi è piaciuta però la mancata lucidità nelle scelte, siamo stati frettolosi anche nell’ultimo calcio d’angolo dove andava messa dentro anziché girarla fuori”.