Sarà Riccardo Tropiano della sezione di Bari l'arbitro di Cesena-Inter, gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato Primavera 1 in programma venerdì pomeriggio alle 16, dove i nerazzurri cercheranno di difendere il secondo posto in classifica dall'assalto del Sassuolo impegnato in casa della retrocessa Sampdoria. Tropiano sarà assistito da Marco Munitello di Gradisca d'Isonzo e da Badreddine Mamouni di Tolmezzo.