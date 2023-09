Bel successo della Nazionale italiana Under 17 che, allo Sportpark Nord di Bonn, ha battuto 4-2 in rimonta i pari categoria della Germania grazie alle reti di Alessandro Di Nunzio (Roma), Mattia Mosconi (Inter) e del classe 2008 Francesco Camarda (Milan), quest'ultimo protagonista con una doppietta. In virtù di questo risultato, ma soprattutto dello scontro diretto favorevole contro la Danimarca, impostasi 2-0 su Israele a Hennef, l'Italia si aggiudica il torneo 'Quattro Nazioni'.

"Abbiamo fatto una buona gara, Italia-Germania, poi, è un classico - ha dichiarato a caldo il ct Massimiliano Favo -. Partite del genere servono per valutare i ragazzi in vista del primo turno di qualificazione agli Europei. Contro Israele, analizzando i dati, il risultato è stato bugiardo (Israele-Italia 4-1, ndr) mentre nelle partite contro Danimarca e Germania, pur soffrendo, siamo riusciti a esprimere il nostro calcio con continuità". "Certi risultati sembrano scontati - sottolinea il tecnico azzurro - ma, in realtà, c'è un grande lavoro che viene dal basso perché, non dimentichiamoci, questi ragazzi sono cresciuti insieme, con allenatori diversi (lo stesso Favo in Under 15 e Daniele Zoratto in Under 16, ndr) ma con la supervisione di tutti, a partire dal nostro coordinatore (Maurizio Viscidi, ndr). In questo momento siamo soddisfatti, ma il nostro obiettivo è andare più avanti possibile all'Europeo".