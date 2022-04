15.22 - Un'Inter Primavera pigra si fa sorprendere inizialmente dal Napoli che, con ottima intraprendenza, scatta veloce verso il vantaggio già all'ottavo minuto grazie a una combinazione che manda in gol D'Agostino con la complicità di Rovida. La sveglia suona tardi ma suona per i padroni di casa che, dopo aver collezionato una serie di corner sfruttati male, pesca il jolly abbastanza casualmente con Jurgens che vince un rimpallo con l'aiuto della fortuna prima di cadere a terra in area di rigore strattonato da Saco. Rigore inequivocabile assegnato dall'arbitro che Casadei trasforma con sangue freddissimo al minuto 33', tre minuti prima della splendida risposta di Idasiak che nega il 2-1 ai nerazzurrini e il terzo gol in quattro giorni a Zuberek. Sette giri d'orologio più tardi, l'ultima situazione degna di nota del primo tempo: il numero uno dei padroni di casa imita il collega riscattando l'errore all'alba del match opponendosi col piede al tiro a colpo sicuro del neo entrato Cioffi cristallizzando il risultato sull'1-1.

46' - Partenza sprint del Napoli, con Cioffi che non riesce a controllare un pallone ghiotto in area. Interviene Rovida.

49' - Squillo di Zuberek! Il polacco è in fiducia e prova giocate anche difficili: qui non gli riesce il controllo e tiro a giro in un amen.

49' - Peschetola perde l'attimo e si fa anticipare sul più bello dopo un appoggio intelligente in area di Zuberek. Sul prosieguo dell'azione, Idasiak è bravo a uscire con i pungi per respingere un cross di Sangalli destinato a Casadei.

58' - Altra imprecisione nell'ultimo passaggio dell'Inter: cross troppo potente di Zuberek in area, Peschetola non può raggiungere il pallone.

66' - Moretti svetta in area di testa: tutto facile per Idasiak, che si sdraia a terra e fa sua la palla.

68' - Momento propizio per l'Inter che in questa porzione di partita può approfittare della stanchezza ben visibile tra le fila napoletane.

73' - Scocca l'ora di Iliev, Chivu richiama in panchina Peschetola che oggi non ha entusiasmato.

74' - Casadei non riesce a frenare la sua corsa e si spalma contro Giannini: punizione per il Napoli vicino al cerchio di centrocampo.

77' - Idasiak salva ancora il Napoli! Jurgens brucia in velocità il diretto avversario, entra in area e crossa in direzione di Abiuso, pronto ad appoggiare a rete. Prima, però, arriva il portiere azzurro che cancella tutto.

81' - Cross telefonato di Grygar, Idasiak non fa fatica a recuperare il pallone in presa alta.

82' - Vergara sviene in area dopo aver tentato un dribbling per superare Fabbian. Più che simulazione tanta stanchezza per il giocatore napoletano.

83' - Fabbian protesta timidamente per un presunto fallo commesso ai suoi danni sulla linea dell'area di rigore. L'arbitro era vicino all'azione e ha giudicato di non dover intervenire.

84' - Vergara, con le residue energie in corpo, riesce a strappare sulla fascia destra portando a casa un calcio di punizione che è ossigeno puro per il Napoli.

90' - Inter vicina al 2-1! Idasiak buca il primo intervento della sua partita, Fabbian non se l'aspetta e non riesce nella zampata decisiva.

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Interello! L'Inter Primavera non va oltre 1-1 contro il Napoli e perde il secondo posto in classifica, scavalcata dal Cagliari. Casadei risponde a D'Agostino, poi Idasiak fa il resto salvando più volte gli azzurri con grandi parate.

L'1-1 contro il Napoli , alias il nono risultato utile consecutivo conquistato negli ultimi due mesi di campionato, non è poi così vantaggioso in termini di classifica per l'Inter Primavera che, complice la vittoria del Cagliari contro il Torino, perde il secondo posto scivolando sul gradino più basso del podio. Un mezzo passo falso figlio soprattutto dell'approccio troppo soft dei ragazzi di Cristian Chivu , svegliati dal gol di Giuseppe D'Agostino all'ottavo minuto dopo una pregevole combinazione in area in mezzo alle sagome dei difendenti nerazzurri. Il pari lievita lentamente come la prestazione dei padroni di casa, bravi a riprenderla al 33' sfruttando l'assist di Coli Saco , ingenuo ad atterrare Oliver Jurgens in area: il rigore da trasformare è una formalità per Cesare Casadei pareggia i conti facendo 13 in stagione. Fissando, senza saperlo sul momento, definitivamente sull'1-1 il risultato che non cambia per merito di William Rovida (strepitosa la parata di piede sul tiro a colpo sicuro di Antonio Cioffi) ma soprattutto di Hubert Idasiak , il portiere su cui sbattono i tiri e le speranze di vittoria di Franco Carboni e compagni.

44' - Piccolo brivido nell'area interista, Cortinovis non bada al sottile e spazza via la palla che stava danzando pericolosamente verso i piedi di Cioffi.

43' - Il Napoli vuole chiudere il primo tempo in vantaggio e spinge forte conquistando un corner.

41' - Saco ci prova su punizione! Il suo tiro a giro non preoccupa Rovida che vede la palla fischiare sopra l'incrocio dei pali.

40' - ROVIDA SI RISCATTA! Miracolosa la parata col piede del portiere dell'Inter che strozza l'urlo del gol in gola a Cioffi, che già pregustava il 2-1 a due passi dal traguardo.

39' - Zuberek calcia alto! Peschetola si fa largo in area, poi accomoda per il polacco che calcia male con l'interno.

38' - SACO! Prova a farsi perdonare il 94 napoletano, la cui incursione in area si conclude con un tiro di piattone che sorvola di poco la traversa.

37' - Partita divertente adesso, non c'è un momento di pausa. Qua il Napoli ha la possibilità di sfruttare un corner con D'Agostino.

36' - IDASIAK SI SUPERA SU ZUBEREK! Botta da fuori del polacco, il portiere napoletano deve arrampicarsi per respingere il pallone diretto in rete.

35' - Cioffi subito attivo dopo il suo ingresso in campo: il primo pallone toccato è un tiro di punta che chiama in causa Rovida.

34' - Cambio nel Napoli: Cioffi prende il posto di Ambrosino.

33' - CASADEI GLACIALE, L'INTER FA 1-1 DAGLI UNDICI METRI! Idiasak intuisce l'angolo, ma non può respingere il tiro potente del capocannoniere nerazzurro che fa 13 in stagione.

32' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Sul lato corto dell'area di rigore, Saco si fa superare ingenuamente da Jurgens e poi lo trattiene per la maglia un passo dopo la riga: l'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty ammonendo il 94 ospite.

30' - Idasiak compie il primo intervento della sua partita neutralizzando un rasoterra angolato ma troppo soft di Zuberek.

29' - Casadei, pur impegnandosi, non riesce a tenere il pallone in campo. Bravo Acampa a conquistarsi con tenacia il rinvio dal fondo, simbolo di un Napoli che sta combattendo su ogni centimetro di campo.

28' - Nulla da fare per l'Inter: l'appoggio di Zuberek in area partenopea è difettosa, la palla si perde in fallo di fondo.

27' - Moretti indica di aver preso la palla, l'arbitro non è d'accordo con la versione dell'interista che, effettivamente, ha colpito anche il piede di Vergara.

24' - L'Inter non trova spazi utili tra le maglie napoletane e ricorre ancora alla soluzione dal perimetro: tocca a Sangalli, impreciso come gli altri compagni.

23' - Fabbian da fuori! Il 14 nerazzurro raccoglie un tiro sputato fuori dall'area, si coordina come può e calcia alto sopra al traversa.

22' - Quarto calcio d'angolo per l'Inter, vediamo se l'esito sarà diverso.

14.55 - Intanto, da Cagliari, non arrivano buone notizie per l'Inter: i padroni di casa, grazie all'1-0 imposto al Torino, scavalcano momentamenamente la squadra di Chivu al secondo posto in classifica.

20' - L'Inter colleziona il terzo corner, ma lo spreca come nelle altre due circostanze.

19' - Saco pulisce l'area di testa, respingendo il tentativo di sponda di Casadei.

18' - Fabbian conquista un altro giro dalla bandierina, il secondo in pochi secondi per l'Inter. Sul punto di battuta c'è ancora Peschetola.

17' - Si fa vedere Zuberek! Il polacco prende il tempo a tutta la concorrenza in area, ma di testa non riesce a correggere verso lo specchio il cross di Peschetola.

16' - Acampa non si fida della traiettoria disegnata da Moretti in area e accomoda di testa in corner.

15' - Ennesima interruzione, l'arbitro qui ravvisa un fallo di Cortinovis a centrocampo.

14' - Ambrosino ci prova dalla distanza, la palla si impenna sopra la traversa. Intanto, a terra, c'è Fabbian che lamenta di aver preso un colpo al volto proprio dall'autore del tiro.

12' - Gara molto spezzettata, anche perché i giocatori dell'Inter arrivano sempre in ritardo sul pallone: qui è Casadei a commettere un'irregolarità.

11' - Fabbian allarga le braccia in disaccordo con una decisione dell'arbitro. Un po' di frustrazione sul volto del numero 14, ma è troppo presto per farsi sorprendere da queste emozioni.

8' - NAPOLI IN VANTAGGIO, GOL DI D'AGOSTINO! Gli azzurri passano all'incasso dopo un inizio convincente: apprezzabile uno-due in area che libera il 32, il cui tiro non irresistibile sul primo palo manda in tilt Rovida. Errore raro del portiere nerazzurro, ospiti avanti.

6 - Nell'area nerazzurra, Franco Carboni non abbocca alla finta di D'Agostino, azionato bene dall'apertura a memoria di Saco.

4' - Napoli intraprendente in questo avvio, un copione non proprio scontato vedendo la situazione di classifica e lo stato di forma delle due squadre.

3' - D'Agostino nasconde la palla a Fabbian che, vistosi superato, commette fallo.

2' - Lungolinea di Dervishi a cercare Jurgens che, nel tentativo di raggiungere il pallone, tampona Hysaj: fischio contro l'attacco nerazzurro.

1' - Acampa prova la verticalizzazione per Ambrosino, una giocata di facile lettura per la difesa interista.

1' - E' il Napoli, oggi con la divisa rossa da trasferta, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter veste la maglia nerazzurra a pelle di serpente.

14.33 - Fischio d'inizio a Interello, comincia in questo momento Inter-Napoli Primavera!

14.32 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

14.31 - Con qualche minuto di ritardo, ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di Interello preceduti dalla terna arbitrale.

14.25 - La direzione arbitrale del match è affidata a Samuele Andreano della sezione di Prato; Mauro Dell'Olio di Molfetta e Domenico Castro di Livorno sono gli assistenti.

14.20 - E' in corso Cagliari-Torino, una gara a cui l'Inter guarda con interesse visto che i sardi hanno un punto in meno in classifica. Attualmente, dopo l'ora di gioco, il risultato è fermo sullo 0-0.

14.15 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Napoli Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

14.10 - All'andata, l'Inter si impose sul Napoli 2-0 grazie ai gol di Casadei e Satriano. Era il 4 dicembre, la partita quella che in molti ricorderanno per il grande spavento corso da Pelamatti, che perse i sensi dopo aver subito un colpo involontario alla testa.

14.00 - Per contro, il Napoli manca il bottino pieno da più di un mese: l'ultima gioia risale al 5 marzo, quando la squadra di Frustalupi, attualmente quartultima, travolse il Milan 3-0. Poi sei gare senza vincere, compresa la brutta caduta nell'ultimo turno contro il Lecce che ha permesso a quest'ultimo di avvicinarsi pericolosamente a -2 in classifica.

13.55 - Serie di otto risultati utili consecutivi aperta per l'Inter, reduce da sei vittorie (Bologna, Juve, Hellas, Cagliari, Sassuolo, Pescara) e due pareggi (vs Empoli e Roma). L'ultimo ko dei nerazzurrini risale addirittura allo scorso 16 febbraio, il 3-1 contro la Fiorentina.

13.50 - Due novità di formazione rispetto al match stravinto contro il Pescara nell'11 titolare scelto da Chivu: in mezzo al campo, dopo aver scontato la giornata di squalifica, Fabbian riprende il suo posto nel tridente con Sangalli e Casadei. L'altra variazione è in difesa: Cortinovis, con tanto di fascia di capitano al braccio, dà il cambio a Hoti e si mette al fianco del confermato Moretti; ai loro lati fiducia rinnovata a Dervishi e Franco Carboni. In attacco non cambia nulla: Peschetola si piazza alle spalle di Jurgens e Zuberek, mattatore sabato scorso con una doppietta.

13.45 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: 1 Rovida; 27 Dervishi, 3 Cortinovis (C), 23 Moretti, 6 F.Carboni; 14 Fabbian, 4 Sangalli, 8 Casadei; 7 Peschetola; 9 Jurgens, 35 Zuberek.

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis, 5 Hoti, 10 Iliev, 13 Matjaz, 15 Fontanarosa, 16 Cecchini Muller, 19 Silvestro, 22 Abiuso, 25 Grygar, 26 Mirarchi, 30 Owusu. Allenatore: Cristian Chivu.

NAPOLI: 1 Idasiak; 3 Costanzo, 5 Iaccarino, 7 Acampa, 10 Ambrosino, 15 Spavone, 18 Hysaj, 26 Pontillo, 30 Vergara, 32 D'Agostino, 94 Saco

A disposizione: 22 Boffelli, 6 Gioielli, 9 Pesce, 11 Cioffi, 14 Nosegbe-Susko, 19 Di Dona, 33 Giannini, 37 De Marco, 99 Mercurio. Allenatore: Giorgio Di Vicino.

13.42 - Risolta in scioltezza la pratica Pescara sabato scorso, l'Inter Primavera torna in campo per consolidare il secondo posto in classifica senza per questo rinunciare a perdere di vista la targa della Roma capolista. L'ostacolo sulla strada verso la qualificazione diretta alle semifinali scudetto si chiama Napoli, oggi pomeriggio in visita a Interello per la 28esima giornata del campionato. Il kick-off è fissato per le ore 14.30.

