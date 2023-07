Prosegue la pre-season dell'Inter Primavera. Dopo l'iniziale raduno al 'KONAMI Youth Development Center', la squadra di Cristian Chivu si è trasferita a Racines, in Trentino-Alto Adige per una settimana di ritiro in alta quota. Durante la permanenza a Racines i nerazzurri hanno disputato due match amichevoli.

Nel primo l'Inter ha affrontato l'SV Telfs, vincendo 4-0 con i gol di Sarr, Martini, Guercio e Quieto. Poi la sfida contro il Sassuolo, con un altro successo nerazzurro: 3-0 firmato Sarr, Di Maggio, Berenbruch.

La squadra, dopo aver ripreso gli allenamenti a Interello, è ora attesa a Osimo (AN) per disputare il torneo Memorial Lanari/Bellezza. L'Inter è inserita nel Girone B dove affronterà il Bologna (martedì 1 agosto, ore 17:00) e l'Atalanta (mercoledì 2 agosto, ore 17:00). L'eventuale finale è in programma sabato alle ore 17:00 allo stadio Diana di Osimo.

Una volta ritornata a Milano la squadra proseguirà la preparazione al KYDC e poi prenderà parte al Trofeo Mamma e Papà Cairo in programma il 10 e l'11 agosto a Torino.