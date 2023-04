Con la sua zuccata vincente, Enoch Owusu ha regalato ieri all'Inter Primavera una vittoria importante contro la Juventus, che permette alla squadra di Cristian Chivu di avere ancora delle carte da giocarsi per l'approdo ai playoff. Un gol importante, che certifica la qualità del ragazzo classe 2005 abituato alle marcature pesanti come testimoniano anche i gol segnati contro Milan e Roma. E per il quale l'Inter ha le idee ben chiare: come riporta la Gazzetta dello Sport, a gennaio il club nerazzurro ha blindato il ragazzo prolungandogli il contratto fino al 2025, allo scopo di evitare un nuovo addio come avvenuto con Wilfried Gnonto.