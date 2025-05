Sono state rese note anche le decisioni del Giudice Sportivo per quel che riguarda la 18esima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. L'unica notizia relativa all'Inter è l'ingresso in diffida di Mike Aidoo: il terzino di Andrea Zanchetta è pertanto a rischio squalifica per le fasi finali della competizione.