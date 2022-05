Fari puntati su Bogliasco, dove la Under 19 di Cristian Chivu si gioca l'accesso diretto alle semifinali playoff del campionato Primavera 1. Ma sarà sfida tra nerazzurri e blucerchiati, seppur a campo invertito, anche per la Under 18, mentre partono i playoff per Under 16 e Under 15. Ecco il programma della cantera per questo weekend:

PRIMAVERA UNDER 19

Domenica 15 maggio 2022 - Campionato, 34^ giornata

Sampdoria vs INTER ore 14 (Campo Tre Campanili, Bogliasco)

UNDER 18

Domenica 15 maggio 2022 - Campionato, 30^ giornata

INTER vs Sampdoria ore 15 (Centro di Formazione Suning, Milano)

UNDER 16

Domenica 15 maggio 2022 - Campionato, Ottavi di Finale

INTER vs Roma ore 11 (Centro di Formazione Suning, Milano)