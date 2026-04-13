Si sta per chiudere l'avventura nelle giovanili dell'Inter del tecnico spagnolo Juan Solivellas Vidal: arrivato in nerazzurro nel 2022, Solivellas ha saputo guidare la squadra Under 16 verso tre fasi finali per il titolo consecutive, fermandosi una volta ai quarti e due volte in semifinale. Nella stagione attuale, il tecnico è sceso di una categoria prendendo le redini dell'Under 15, ultimo capitolo di un'esperienza importante. Ma ora, secondo Sprint e Sport, per lui sta per cominciare un nuovo capitolo lì dove arrivò per lui la svolta.

Solivellas Vidal, infatti, è destinato a tornare al Bologna, che lo accolse nel 2018 dopo una lunga trafila in Veneto e dove riuscì a conquistare uno Scudetto al suo esordio assoluto in Under 13. E dove ebbe modo anche di lavorare con il portiere Massimo Pessina, che in questa stagione ha collezionato due gettoni con la prima squadra felsinea contro il Napoli e ieri contro il Lecce.