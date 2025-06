La decisione di Probierz, ct della Polonia, di nominare Zielinski nuovo capitano, non ha lasciato ovviamente indifferente Robert Lewandowski, che ha annunciato di abbandonare la nazionale, quantomeno fino a quando ci sarà Probierz in panchina: "Considerate le circostanze e la perdita di fiducia nell'allenatore della nazionale polacca, ho deciso di dimettermi dal ruolo di giocatore della nazionale polacca fino a quando ci sarà questo commissario tecnico (Probierz). Spero di poter tornare a giocare per i migliori tifosi del mondo", conclude la nota social di Lewa.