Javier Zanetti starebbe sponsorizzando con forza il nome del centrocampista del Boca Juniors Milton Delgado all'Inter e l'Inter potrebbe decidere di fare una proposta agli Xeneizes per assicurarsi il talentuoso centrocampista, che dal momento del suo debutto in prima squadra ha totalizzato 26 partite ufficiali per il Boca con un assist. Secondo il portale argentino El Crack Deportivo, l'idea di Fernando Gago è chiara: vorrebbe tenere Delgado almeno fino al Mondiale per Club che vedrà il Boca Juniors impegnato come l'Inter negli Stati Uniti, per poi eventualmente dare il suo assenso ad una partenza.

Resta da vedere se qualche squadra europea come l'Inter farà un'offerta formale per Delgado, che ha un contratto con il Boca fino a dicembre 2028 e il cui valore di mercato è di 2,5 milioni di euro. Al momento, il club non ha annunciato una clausola rescissoria nel suo contratto, ma Juan Román Riquelme proverà ora ad aggiungerne una da 20 milioni di dollari. Anche Benfica, Manchester United e Chelsea, oltre all'Inter Miami di Lionel Messi, sono sulle tracce del centrocampista classe 2005.

