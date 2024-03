Questa mattina, a Palazzo Marino, si è tenuto un incontro durato circa un'ora per parlare della possibilità di ristrutturare San Siro. Attorno al tavolo si sono seduti il sindaco Giuseppe Sala, il presidente del Milan Paolo Scaroni, l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, oltre a Massimo Ferrari, generale manager di WeBuild, il gruppo che presenterà il progetto di restyling del Meazza entro giugno. Al termine del vertice, Ferrari ha preferito non sbilanciarsi, passando la palla a Sala: "Troppo presto per parlare di qualunque cosa. Parla in sindaco", le parole raccolte dal nostro inviato. Di seguito il video

️ Le parole di Massimo Ferrari, General Manager Corporate and Finance di WeBuild, dopo l'incontro con Inter, Milan e il sindaco Sala ⬇️ pic.twitter.com/j8f4UJ9ISX — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) March 8, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!