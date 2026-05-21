Arrivano notizie dall’allenamento odierno dell’Inter. Davide Frattesi sta facendo allenamento personalizzato, dunque potrebbe essere a rischio la sua presenza contro il Bologna.

Non è l’unico assente oggi all’Arena Civica. Nella seduta odierna non erano presenti in campo alcuni giocatori di spessore come Manuel Akanji, Denzel Dumfries, Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu, che come confermato ieri dal ct turco Vincenzo Montella ha avuto il permesso dal club di Viale della Liberazione per volare in anticipo a Istanbul e concentrarsi sul Mondiale con la propria nazionale. Lautaro non è al top ma giocherà almeno un tempo per puntare a vincere la classifica marcatori.