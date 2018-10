"In tribuna stasera al Meazza ci saranno pure due prestigiosissimi convitati di pietra, ovvero Ivan Gazidis e Giuseppe Marotta". Lo riferisce Tuttosport, che poi aggiunge: "Il primo entrerà in carica dal 1° dicembre a Casa Milan, mentre l’ex amministratore delegato - nonostante le tante offerte sul tavolo - è particolarmente affascinato da quella dell’Inter, dopo i due incontri avuti nelle ultime settimane con Steven Zhang, presidente in pectore del club (la nomina verrà ratificata nell’assemblea dei soci di venerdì). Molto in tal senso dipenderà anche dalle pratiche di divorzio ancora in corso con la Juventus, considerato che Marotta è decaduto dalla carica di amministratore delegato ma ha ancora un contratto in essere da direttore generale: qualora Andrea Agnelli non dovesse porre veti, l’architetto dei trionfi bianconeri potrà accasarsi a Milano, dove peraltro si è trasferito dopo il divorzio dalla Juve. Se così fosse, sarebbe comunque una rivoluzione in una società che oggi ha una struttura orizzontale, con i vari “chief” (capi settore) che - avendo pari poteri - si interfacciano con Suning. Qualora dovesse arrivare Marotta, l’Inter assumerebbe probabilmente una struttura simile a quella della Juventus con il doppio ad (Alessandro Antonello nel caso dei nerazzurri) e con il nuovo Ceo per l’area tecnica ad interfacciarsi con Piero Ausilio e Giovanni Gardini".

