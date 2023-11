Derby d'Italia per lo scudetto e allora la Gazzetta dello Sport intervista Luca Toni per discutere della sfida che arriverà subito dopo la sosta.

Vlahovic, limitato anche dai problemi alla schiena, ha segnato 4 gol in tutto, gli ultimi il 16 settembre: è ancora convinto che il serbo possa superare le 20 reti in campionato?

"Quando è entrato contro Fiorentina e Cagliari, mi è sembrato sereno: questo è un ottimo punto di ripartenza, soprattutto perché ultimamente è sempre stato Kean il titolare. Serve una scintilla, magari alla ripresa decide il derby d’Italia e gli svolta la stagione".

Lautaro, re dei bomber della Serie A con 12 gol, ha già in pugno la classifica marcatori?

"È lunga, ma diciamo che ha messo la freccia. Quel che più impressiona di Lautaro, al di là dei colpi, è la leadership. È un trascinatore. E che bella sorpresa Thuram".

Derby d’Italia scudetto: sensazioni?

"L’Inter è più forte, almeno sulla carta. Allegri può giocare bene o male, quelli sono anche gusti, però finora sta facendo qualcosa di eccezionale a livello di risultati".

Lo scontro diretto peserà di più per l’Inter o per la Juventus?

"Inzaghi ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, ha retto agli urti ed è arrivato in finale di Champions. La sua Inter è forte e consapevole. Ma se trionfa la Juve, Allegri fa il sorpasso e mette paura ai nerazzurri".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!