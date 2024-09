Il sindaco di Milano Beppe Sala si gioca tutte le carte a sua disposizione per portare Inter e Milan a dire sì alla ristrutturazione di San Siro. La gara per l’affidamento dello stadio Meazza, nel caso in cui Milan e Inter dovessero essere interessate a rimanervi, contemplerà infatti non una ma due opzioni: quella della vendita dell’impianto oggi di proprietà del Comune ma anche quella della concessione dello stesso per un periodo di tempo decisamente lungo, indicativamente intorno ai 90 anni. Non solo: la gara non riguarderà esclusivamente lo stadio, non si limiterà al perimetro dell’impianto, ma includerà anche le aree nei dintorni.

Non c'è ancora un'indicazione ben definita sulla destinazione delle suddette, anche se, sottolinea il Corriere della Sera di Milano, la riqualificazione di Webuild prevede che davanti agli ingressi 8, 9 e 10 venga realizzata una struttura di 9mila metri quadri che si connetterà allo stadio con delle passerelle. Il corpo esterno ospiterà il museo di Milan e Inter, bar, ristorante e uffici delle squadre. Bisogna capire se le squadre si accontenteranno o invece rilanceranno chiedendo ulteriori volumetrie.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!