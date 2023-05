"Dopo la salvezza parlerò col presidente, ma la strada è tracciata. La Salernitana baderà ai conti, ma sarà un club virtuoso". Parola di Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana intervenuto in conferenza stampa dopo l'ultima giornata di campionato.

"Dobbiamo consolidarci in questa categoria prendendo giovani forti che accetteranno questa sfida, affiancati da qualche giocatore di livello che li sappia guidare. Vedere in campo Pirola, Lovato e Daniliuc è un grande orgoglio" sottolinea De Sanctis, che proprio sul riscatto di Pirola dall'Inter conferma: "È nei nostri programmi fare un investimento per acquistarne il cartellino".

