L'Inter pensa solo ad Ademola Lookman. Secondo quanto riportato in un video pubblicato su YouTube da Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra considera l'attaccante dell'Atalanta la prima, seconda e terza scelta al momento per rinforzare l'attacco da mettere a disposizione di Chivu.

Si resta in attesa di capire quali saranno gli sviluppi della trattativa con l'Atalanta dopo la prima offerta da 40 milioni di euro al momento rifiutata. Non risulta al momento una pista che porta a Nico Gonzalez della Juventus. Non risultano infatti contatti con l'entourage del giocatore argentino e con la Juventus.