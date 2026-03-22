Quando qualche giorno fa è stato fatto da FcInterNews.it il nome di Andrey Santos come profilo che piace tanto in casa Inter (LEGGI QUI), il nome del brasiliano classe 2004 non era ancora rimbalzato sulle scrivanie delle varie testate giornalistiche e l'indiscrezione svelata sembrava quasi un azzardo. Eppure la pista che conduce Viale della Liberazione a Londra è più trafficata che mai. Già in tempi non sospetti, nel 2025, c'era stato un incontro tra Ausilio e degli agenti vicini al procuratore del giocatore, Giuliano Bertolucci. All'epoca era stato un contatto esplorativo, che il Chelsea aveva subito stroncato.

Il giocatore non è mai stato messo in vendita da parte del club di London al punto da rifiutare un'offerta da più di 50 milioni dall'Arabia Saudita nell'agosto 2025. L'Inter continua a pensarci ma è ancora presto per parlarne e per avanzare strategie in tal senso: se il Chelsea si qualificherà in Champions League potrebbero esserci dei risvolti che l'eventuale non qualificazione alla massima competizione europea non garantirebbe. Ausilio e compagnia dovranno quindi capire il tipo di scelte tecniche che verranno fatte in vista della stagione successiva dai Blues, oltre che valutare il discorso economico: come riferisce Romano, a livelli di costi sarebbe un’operazione importante. Al momento la situazione vede l'Inter apprezzare il classe 2004, senza niente di più: "prima di dire che c'è la possibilità di portarlo in Italia, insomma, c'è strada da fare".