Sono ore decisive per il futuro di Tiago Djalò, con la Juventus che sferra un colpo forse decisivo. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, il club bianconero e il Lille hano aggiunto un accordo per il trasferimento del difensore portoghese a Torino già in questa sessione di mercato per 3,5 milioni di euro. Adesso la palla passa al calciatore che dovrà decidere se andare subito alla Juve o se aspettare l'Inter da svincolato a giugno.