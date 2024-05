Le fasi finali del campionato Primavera 1 2023-24, per cui l'Inter di Cristian Chivu si è gi assicurata un posto, andranno in scena al Viola Park di Bagno a Ripoli, Firenze, sul campo di gara 'Stadio Curva Fiesole' del centro sportivo 'Rocco B. Commisso'. La società organizzatrice è, ovviamente, la Fiorentina, così come è scontato che sarà Sportitalia l'emittente televisiva che trasmetterà in diretta tutte le gare in programma.

Di seguito il calendario della Fase Finale:

Gara 1 del Primo Turno (4a classificata vs 5a classificata) – venerdì 24 maggio 2024

Gara 2 del Primo Turno (3a classificata vs 6a classificata) – sabato 25 maggio 2024

Semifinale A (1a classificata vs vincente Gara 1) – lunedì 27 maggio 2024

Semifinale B (2a classificata vs vincente Gara 2) – martedì 28 maggio 2024

Finale (vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B) – venerdì 31 maggio 2024

Gli orari di inizio delle gare, fa sapere la Lega Serie A, saranno resi noti successivamente.

