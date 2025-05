Raggiunto dall'ADNKronos, Fulvio Collovati, che ieri ha commentato insieme a Francesco Repice la partita per Rai Radio Uno, ha espresso il suo giudizio sull'Inter finalista di Champions League: "Per me la partita di ieri e la prestazione dell’Inter rimarranno nella storia della Champions: i nerazzurri non solo hanno battuto il Barcellona ma hanno segnato 7 reti contro una squadra fortissima. Ieri sera si sono viste la rabbia e la voglia della squadra di Simone Inzaghi perché sono necessarie per recuperare una partita che stai perdendo a pochi minuti dalla fine. Il gol di Francesco Acerbi è il simbolo della squadra: la rete di destro da attaccante vero di un difensore mancino".

Ora la finale: “Bisogna ovviamente vedere chi passa tra PSG e Arsenal perché sono due squadre diverse, ma alla fine sarà una partita diversa: le finali hanno un’interpretazione differente, non ci sono favoriti perché nella finale contro il City i nerazzurri venivano dati per spacciati e poi proprio l’Inter si è mangiata anche tre gol. Qualsiasi sia l’avversaria, comunque di fronte ci sarà l’Inter che, se gioca con la voglia e l’intensità di ieri, è una squadra forte, capace di subire reti, ma soprattutto di segnare tanto: 4 reti al Bayern e 7 al Barcellona, non è poco”.