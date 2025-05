Dani Olmo, fantasista del Barcellona, ha pubblicato sui social un messaggio rivolto al popolo blaugrana dopo la sconfitta contro l'Inter in semifinale di Champions League: "Ho solo sensazioni di orgoglio per questo club e i suoi tifosi. Questa sconfitta ci rafforzerà, torneremo a divertirci e a vincere". Nel weekend i blaugrana sfideranno il Real Madrid per il Clasico, un crocevia decisivo per la volata finale della Liga.