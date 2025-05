Federico La Penna, 41enne arbitro della sezione di Roma designato per dirigere la sfida di domenica tra Torino e Inter, ha diretto i nerazzurri solo in una circostanza in questa stagione, in occasione della sfida dello scorso 10 febbraio vinta in casa contro la Fiorentina. Sono otto i precedenti dell'Inter con La Penna, con un bilancio di sei vittorie, un pareggio e una sconfitta.