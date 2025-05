Oltre a Beppe Marotta, anche Simone Inzaghi ha ripensato alla magica notta di San Siro parlando ai microfoni del TG1: "Inter-Barcellona è stata un'altalena di emozioni incredibili, che si sono alternate per 130' - le parole del tecnico piacentino, per la seconda volta in finale di Champions League nelle ultime tre stagioni -. Credo che i cambi siano stati decisivi, perché ci hanno dato energie fresche che in partite così lunghe servono tantissimo. L'emozione è stata fortissima, ma vivo sempre le partite con molta adrenalina. Non posso parlare di un migliore in campo: tutti i 16 giocatori di movimento impiegati hanno dato una mano enorme, poi abbiamo avuto l'aiuto di un grandissimo portiere: Sommer è stato bravissimo. Non ho una preferenza tra PSG e Arsenal: sono due grandissime squadre, posso solo dire che abbiamo già incontrato l'Arsenal nel girone in una partita che abbiamo vinto. A parere mio il bello deve ancora venire".