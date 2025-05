Joan Laporta, presidente del Barcellona, invita tutto il mondo blaugrana a voltare pagina dopo le cocente delusione provata ieri sera a San Siro, dove la squadra di Hansi Flick ha salutato la Champions League per effetto della sconfitta subita ai tempi supplementari per mano dell'Inter. Nel suo discorso alla tv del club, Laporta non ha mancato di polemizzare sulla direzione arbitrale di Szymon Marciniak: "Abbiamo lottato per raggiungere la finale di Monaco, ma non è andata così. Fondamentalmente, a causa di decisioni arbitrali che ci sono state sfavorevoli, ma questo deve renderci più forti per avere quella mentalità che ci permetta di vincere la Liga".

"Torneremo in Champions League e lotteremo per vincerla - la promessa di Laporta -. Beh, è ​​un momento molto difficile, perché la partita di ieri, come ho detto, era alla nostra portata. Abbiamo lottato per ottenere la finale, ma non ci siamo riusciti. Ma vedo i tifosi del Barcellona orgogliosi di questa squadra, orgogliosi di quello che sta facendo una squadra con un presente e un futuro. Questa cosa ci dà forza".

