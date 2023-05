Alle voci che vedono l'Inter interessata al giovane Didier Dawson, spuntano ora nuove indiscrezioni che associano il club nerazzurro ad un altro giocatore proveniente da Panama: secondo le informazioni proposte dal giornalista José Miguel Dominguez e rilanciate da Futbolcentroamerica.com, tramite la propria agenzia è stato offerto all'Inter il 27enne terzino Michael Amir Murillo, attualmente in forza all'Anderlecht. La SEG, agenzia che cura gli interessi del giocatore, ha offerto l'esterno destro anche ad altri club di Serie A e all'estero come il Celta Vigo. Il suo obiettivo è quello di approdare in una delle principali leghe europee.

PRIMICIA. Sports Entertainment Group (SEG), agencia que maneja al defensor panameño Michael Amir Murillo [Anderlecht de Bélgica], se mueve fuerte en el mercado europeo buscando lo mejor para el lateral derecho istmeño. Celta de Vigo de España continúa teniéndolo en la órbita (en… pic.twitter.com/rkmfiucmFe — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) May 5, 2023

